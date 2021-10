Dosavadní karty budou po 12. prosinci fungovat už jen v městské hromadné dopravě v Mladé Boleslavi. Cestujícím proto Arriva Střední Čechy doporučuje, aby si na ně dobíjeli pouze takové částky, o kterých předpokládají, že je do první dekády prosince mohou projezdit při svých pravidelných cestách. S případným zůstatkem nicméně nebudou lidé odkázáni pouze na využívání peněz zbylých na kartě pouze při jízdách v MHD. V lednu bude také možné požádat o jejich převedení na účet.

Do historie zvolna na Mladoboleslavsku spějí čipové karty, jejichž užívání k placení jízdného ve svých autobusech dříve propagovala společnost Arriva. Nyní, po 15 letech používání, je ve svém informačním centru na autobusovém nádraží v Mladé Boleslavi přestala nabízet.

