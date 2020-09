S přehlídkou kutilů všeho druhu Maker Faire souvisí i potřeba umožnit bezpečný pohyb návštěvníků v úseku Havlíčkovy ulice od Husovy po Jaselskou ulici. Proto bude tento úsek od pátku 11. září 20 hodin do neděle 13. září 21 hodin uzavřen pro dopravu.

Omezení budou doprovázet i cyklistický závod Mladá Boleslav Tour Škoda Auto. Koná se v sobotu 12. září, si vyžádá i dopravní omezení. „V době mezi 11. a 17. hodinou budou v době průjezdu cyklistů vždy maximálně 10 minut uzavřeny tangenta před Bondy centrem třída V. Klementa před tangentou, křižovatky ulic Laurinova a V. Klementa, Laurinova a Havlíčkova, Laurinova a Ptácká a Laurinova a Václavkova. Průjezd Koněvovou ulicí budou řídit pořadatelé,“ uvedl Pavel Šubrt.

Oldtimer Bohemia Rally si vyžádá plnou uzavírka v ulici Dukelská v úseku od tzv. malé TGM k ulici Táborské 10. září od 8 do 22 hodin, 11. září od 7.30 do 11 hodin a od 15 do 20 hodin a 12. září od 7.30 do 11 hodin a od 15 do 20 hodin. Další úplná uzavírka bude v ulici Regnerova v úseku od ulice Alešova k ulici Bezděčínské 10. září od 15 do 19 hodin a 12. září od 15 do 19 hodin.

Uzavřené bude parkoviště u Domu kultury od 9. září 14 hodin do 13. září 12 hodin a dále parkovací místa v ulici Dukelská od malé TGM po ulici Táborskou od 9. září 14 hodin do 12. září 20 hodin.