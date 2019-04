Tři ze čtyř nových nízkopodlažních autobusů už do města dorazily, čtvrtý bude mít zpoždění.

Vše se děje v rámci obnovy vozového parku ve městě. S ní se začalo již loni a poběží ještě několik let. „Projekt je koncipovaný na 21 autobusů. Loni jsme dočerpali fázi jedna, což bylo deset autobusů. Letos jsme začali čerpat fázi dva, což jsou autobusy, které nedávno dorazily. Do provozu by měly být zapojeny do 14 dnů,“ řekl provozní vedoucí Jakub Kašík.

Další čtyři autobusy dorazí do konce března a v roce 2021 přijedou ještě tři. „Vysoutěžená cena za jedno auto je 6,45 milionu korun bez DPH. Dotace jsou přesně vypočítanou částkou, tedy 85 procenty z ceny. Tu bychom měli dostat zpátky z dotačního programu. Peníze pak městu vrátíme,“ dodal Kašík.

To ostatně potvrdil i primátor Raduan Nwelati. Z půjčky města o 27 milionech jde na nákup autobusů přes 21 milionů korun a zhruba 5,7 milionů na DPH. „Jsou to peníze, které oni pak dostanou na dotacích. Jakmile jim dotace přijde, vrátí zase peníze do rozpočtu,“ doplnil Nwelati.

Obměna vozového parku je postupná kvůli tomu, aby všechna vozidla nedosloužila zároveň.

Čtyři nové autobusy budou mít také slavnostní uvedení do provozu, datum dopravní podnik ještě upřesní.