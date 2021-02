„Pondělí pro nás bylo šílené. Lidi viděli po deseti letech sníh a zděsili se, místo aby měli radost. Za dnešek jsme vyházeli minimum soli, protože se pluhovalo, jiná technologie při stále padání ani nemůže být,“ popsal vedoucí úklidu boleslavského Compagu Jan Rympl.

Od začátku sněžení byli zaměstnanci Compagu celou noc v ulicích. „Měli jsme venku 4 velké sypače, 10 traktorů, 6 čtyřkolek, 6 malotraktorů, na 50 ručkařů,“ podotkl Rympl.

Ti nejprve pluhovali, solení přišlo na řadu až ve chvíli, kdy byly cesty ošetřené právě pluhováním. Solí se v Mladé Boleslavi navíc musí trochu šetřit, přesto jí v noci na pondělí a během dne Compag použil asi 40 tun. „V celé republice dochází sůl, nám taky. Je jí dostatek, ale za hranicemi, v Německu. My jsme měli 1500 tun soli, doobjednali jsme 300 tun, to nám přišlo, a máme doobjednáno dalších 300 tun. Ty očekáváme v tomto týdnu,“ poznamenal Rympl. Sůl podle jeho informací momentálně nemůže dojet z Německa do České republiky kvůli nesjízdnosti Hory svatého Šebestiána.

Technické služby obhospodařují Mladou Boleslav a Kosmonosy, kde musí uklidit sníh a náledí. S kalamitou se ale pojí i další nepříjemnosti. „Děláme také svozy tříděného a komunálního odpadu a to se nám také komplikuje, všechny vesnice jsou zavaleny sněhem, vždy potřebujeme, aby nám tam ještě někdo prohrnul cestu,“ vypíchl Rympl.

Některé příhody spojené s kalamitou byly v pondělí ale i úsměvné. „V noci nám volal pán, že chce jet ráno do práce na koloběžce a je zvědavý, jak ten sníh stihneme uklidit,“ doplnil Rympl.

Komplikace v dopravě

Dopravní situace byla v pondělí vážnější, nikoli však tragická. Podle policejní mluvčí Lucie Novákové došlo k většímu množství dopravních nehod, což se týkalo hlavně dopoledních hodin.

„Zaznamenali jsme větší počet dopravních nehod. Žádné z nich však nebyly vážnější, smrtelné ani nezastavily provoz na dálnici D10,“ okomentovala mluvčí.

Od začátku sněžení ve 2 ráno do 9.30 dopoledne policie eviduje 9 dopravních nehod. Z toho 4 se staly na dálnici D10. Všechny se obešly bez vážnějších zranění. Lidé jezdili pomalu, opatrně ale ne vždy šlo nehodě zabránit. Zpomalením provozu se tvořily kolony.

Řidiči tak nabírali dlouhá zpoždění a do zaměstnání přijížděli později než obvykle.

Byl mezi nimi i Pavel Mysliveček. „Když jsem ráno vyjel, tak bylo všude plno sněhu a ještě další padal, silnice ale byla alespoň posypaná pískem,“ okomentoval ranní cestu do práce.

Také z pohledu středočeských hasičů byla situace složitá, nic zásadního však neevidují. „Od půlnoci do 12 hodiny máme desítky událostí. Z velké části to byly dopravní nehody a vytažení aut z příkopů. U žádné z nehod neevidujeme vážnější zranění nebo úmrtí. Měli jsme také nějaké popadané stromy,“ okomentoval mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda.