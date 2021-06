Informace o vysoké sumě, která pomůže zacelit nejvýraznější rány zející na krajské síti komunikací nejen na zapadlých silničkách lokálního významu, ale i na hlavních tazích často využívaných kamiony, je příznivou zprávou pro motoristy, kteří si stěžují, že některé silniční úseky připomínají tankodrom. „Sto milionů korun okamžitě využijeme k potřebným souvislým opravám silnic. Řidiči tento krok okamžitě uvidí,“ slibuje první náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS), který má na starosti oblast silniční dopravy.

Jde nicméně o částku, která pro nápravu všech zjištěných problémů nestačí. Potvrzují to Kupkova slova, že celkový součet škod na středočeských silnicích po zimě se vyšplhal na 330 milionů korun. Je to víc, než bývalo zvykem v minulosti, přičemž Kupka se tento údaj nerozpakuje označit jako „hrozný“. Nejvíce se na stavu vozovek podepisuje počasí s teplotami kolísajícími kolem nuly a srážkami nebo táním sněhu, kdy voda zateklá do škvír a prasklin opakovaně zmrzne a znovu roztaje.

„Navíc samotná zimní údržba vysála z rozpočtu kraje výrazně více peněz než v předchozích letech. Dopad je tedy dvakrát těžký,“ poznamenal náměstek hejtmanky k potřebnosti nynější nové „finanční injekce“ do středočeských silnic.

Pomohl by vyšší podíl z daní

Že na odstranění všech škod po zimě sto milionů nově zapojených do rozpočtu kraje nestačí, potvrzuje i náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN).

„Celkově je tato částka nedostatečná. Stále více se projevuje neudržitelnost stávajícího rozpočtového určení daní pro Středočeský kraj, které nereflektuje skutečnost, že má ze všech krajů nejdelší silniční síť s největším počtem mostů a také nejvíce obyvatel,“ uvedl, že je třeba prosadit, aby do středních Čech zamířil větší podíl z daňových výnosů, které stát rozděluje mezi kraje. To je cíl, na němž se dlouhodobě shodují všechny koalice vládnoucí kraji, a to bez ohledu na konkrétní politickou příslušnost.

Aktuálně schválená částka, která se má rychle proměnit v nový asfalt, podle informace krajského úřadu pochází právě ze sdílených daní.