V hradišťském domově Modrý kámen jsou rádi, že se u nich nákaza koronavirem neobjevila. „Máme nejpřísnější opatření, v mnoha ohledech i přísnější než od ministerstva. Máme zákaz návštěv, omezení skupinových aktivit, přijímání balíčků od příbuzných, nepřijímáme nové klienty,“ vyjmenoval některé z restrikcí ředitel domova Petr Novák. Zároveň zde kladou velký důraz třeba na zvýšený úklid, do kterého se počítá také častější dezinfekce madel, klik a dalších objektů, na které lidé často sahají.

Samotní zaměstnanci jsou vyzývání k maximální odpovědnosti. „Musíme omezovat kontakty na minimum, kdyby to někdo z nás přinesl, tak by to znamenalo nedozírné důsledky pro nás i pro celý region,“ zdůraznil Novák, který zároveň cítí obří tíhu odpovědnosti jak za klienty, tak za své podřízené.

Obyvatelé domova podle něho cítí strach z nákazy i z osamocení, proto zde v těchto dnech zajišťují tablet, aby stařečci mohli své rodiny vidět pomocí videohovoru. „Chtěl bych domovům, které jsou na tom hůře než my, popřát hodně sil a chtěl bych poděkovat všech zaměstnancům, kteří chodí do práce a nenechávají v tom nás ani klienty,“ zdůraznil Novák.

Boleslavský Domov seniorů v Olbrachtově ulici se zatím také drží. Dodržují zde všechna nařízení vlády, ministerstev, a dalších nadřazených institucí. „Na druhou stranu jsme zkušení statutáři a nečekáme, až nám někdo něco nařídí. Takže jsme si svépomocí sháněli pomůcky. Zásobování se nám zlepšilo až minulý týden,“ popsala ředitelka domova Světlana Kubíková.

Zásobování v úrovni státu je podle ní slabé. Stále zda chybí třeba celkové obleky, empíry, návleky a tak dále. Naopak od města dostali o víkendu 500 respirátorů.

Podle Kubíkové je také lichá představa o tom, že by v domovech měli ležet pacienti s prokázanou nákazou. „Máme zdravotníky, aby pomáhali, ale nejsme léčebny. Nejsme personálně vybaveni na to, aby nám zde lidé zůstali ležet,“ poukázala ředitelka. Posily se zdravotnických vzděláním by se podle ní mohly v domově do budoucna uplatnit.

Zdravé a nemocné seniory v moderním křídle zařízení oddělit mohou, leckde by to ale byl problém. „Když vezmeme, že jsou domovy v klášterech a zámcích, kde jsou lidé třeba po šesti na pokojích, tam si to neumím představit,“ okomentovala.

Obyvatelé domova v Dolním Cetlně jsou také v pořádku. Podle ředitelky Vendulky Hálové však ani zde nepanuje nejlepší nálada. „Momentálně se snažíme o aktivizaci pohybovou, protože jsou lidé uzavření na pokojích, roznášíme jim také jídlo na pokoje, ale není to dobrá situace,“ popsala ředitelka, která naopak děkuje Středočeskému kraji za zásobování ochrannými pomůckami pro klienty i pro své lidi. „Zaměstnanci jsou připraveni nastoupit do karantény, kdyby se objevil pozitivní nález,“ dodala Hálová.