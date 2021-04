Situace v domovech pro seniory se každým dnem zlepšuje. Někde už dokonce povolují návštěvy. Zatím ale jen velmi opatrně.

Domovy seniorů se pomalu probírají z noční můry jménem covid | Foto: Domov seniorů Mladá Boleslav

Slušně je na tom například Domov U Anežky – a to v obou střediscích tedy v Benátkách nad Jizerou i v Luštěnicích. Nákaza zde podle informací z konce minulého týdne není a v obou dvou zařízeních je nyní naočkováno asi 80 procent klientů a 60 procent pracovníků. „Ti, co chtěli a hlavně mohli být naočkování, naočkováni jsou. Máme už povolené i návštěvy. Pouštíme také lidi už domů, trochu se vracíme do normálního stavu v souladu s vládními omezeními,“ uvedl ředitel domova Aleš Vychodil.