„Onemocnění se nám rozjíždí u klientů i u zaměstnanců. Někteří ho prodělali a vrátili se do práce, jiní naopak přibyli,“ potvrdil ředitel Petr Novák s tím, že průběh je u většiny spíše lehký.

I tak se ale domov potýká s provozními nesnázemi. Vyslal proto SOS pomocí vedení radnice. Ta už v pátek na svých sociálních sítích informovala o tom, že zařízení potřebuje dobrovolníky, kteří by vypomohli se zajištěním provozu. „Dobrovolníky se nám zatím nepodařilo sehnat. Využíváme naplno kapacitu našich vlastních brigádníků. Lidé by byli ochotní, ale nesešli jsme se časově. Ti, kteří chtěli pomáhat, měli hodně vlastních pracovních povinností,“ řekl ředitel domova.

Pomoc tedy domov shání dál. Aktuálně zde mají přes dvacet nemocných klientů a okolo sedmi zaměstnanců. Čísla se ale mohou ještě změnit. „Čekáme na mobilní odběrový tým hygieny, který udělá antigenní testy. Zatím jsme testovali PCR testy,“ připomněl Novák.

Každý, kdo se setkal s nakaženým je v současné době v izolaci. Domov striktně dodržuje všechna nutná nařízení. „Je to náročné, situace se mění každým dnem. Už neplánujeme nějak dopředu, všechno může být za hodinu jinak. Chce to se to však nevzdávat, řešení se vždy najde,“ doplnil Petr Novák.

Zastavili očkování

V důsledku rozmachu onemocnění také museli v domově pozastavit očkování proti covidu, ačkoli mu mobilní tým Klaudiánovy nemocnice nabídl termíny.

Pomoc shání i Domov U Anežky pro svá dvě střediska v Benátkách nad Jizerou a v Luštěnicích. Po podzimní vlně zde až do uplynulého víkendu neměli žádné nakažené. Situace se ale změnila. „Nyní máme jednoho člověka s covidem,“ okomentoval tamní ředitel Aleš Vychodil.

O poznání lépe je na tom Domov seniorů Mladá Boleslav. „Po dlouhé době se nám podařilo obsadit všechna pracovní místa, ale bylo to napínavé, především u zdravotních sester,“ uvedla ředitelka Světlana Kubíková.

Covidová vlna u nich proběhla na podzim. Pak slábla a v posledních čtrnácti dnech zde ale nemají nikoho pozitivního. „Evidentně posledním případem jsem byla v lednu já. Ale vždycky je to ticho před bouří. Za sebou máme prvních pár očkovaných personálu, u ostatních je požadavek tři měsíce od prodělání covidu,“ dodala ředitelka.