Když to vedení oznámilo klientům, nepřidalo jim to příliš na psychice. Podle Nováka totiž řada z nich už takto nese situaci velmi psychicky těžce, stařečci mají strach ze samotné nákazy, nemohou se vidět s rodinou. V ještě horší situaci jsou potom klienti s demencemi, kteří obtížně chápou a zapamatovávají si různé situace.

„Tak nás napadlo provoz aktivizační dílny v omezené míře zachovat a spojit příjemné s užitečným. V aktivizační dílně pracovnice šijí roušky a klienti ve tříčlenných „směnách“ jim pomáhají s navlékáním šňůrek," popsal Novák a dodal, že vše probíhá za přísných hygienických opatřeních.

"Pokud nás neohrozí personální krize či něco podobného, do pár dní jsme schopni ušít roušky nejen pro naše vlastní potřeby, ale například i pro rodinné příslušníky zaměstnanců či další subjekty," vysvětlil ředitel.

Do karet pak domovu hraje to, že se ho situace příliš nedotkla z personálního hlediska, a také to, že mají pracovnice s entuziasmem. Na jejich skladě zatím dost materiálu, který se dá na výrobu roušek použít.

„Nehledejme viníky, hledejme řešení," dodává ředitel.