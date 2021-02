„Řekl bych, že momentálně jsme personálně stabilizovaní. Ne úplně všichni zaměstnanci se nám uzdravili, ale už to zvládáme. Není to taková krize jako dva tři týdny zpátky,“ předeslal ředitel domova Petr Novák.

Situace je podle něj nyní náročná spíše na psychiku. „Vyrovnáváme se i s úmrtími klientů, které s tou situací souviselo,“ přiznal ředitel.

Potěší čokoláda i vitamíny

Osazenstvo domova by tak potřebovalo psychickou vzpruhu. S tou mu může pomoci i veřejnost. Dárci mohou tamním zaměstnancům věnovat drobné pozornosti, třeba vitamíny nebo čokoládu. Případně cokoli dalšího, co by je dokázalo v těžké době trochu podpořit.

I v tomto rozpoložení musí domov fungovat dál. Jeho vedení tak řeší provozní i organizační záležitosti. Do budoucna počítá s ekonomickými otázkami, teď je ale v popředí proces očkování proti covidu. To zde musí doslova kombinovat. Většina klientů prodělala nákazu nyní, běží jim tedy 90denní lhůta, po níž jim nesmí být vakcína podána. Někteří ale zůstali negativní, museli tak projít opětovným otestováním.

Teď bude domov domlouvat termíny vakcinace těm, kteří na ni mohou a chtějí ji. „Doočkovávají se ti, kteří byli nemocní už dříve. Musím říct, že boleslavská nemocnice nám velmi vychází vstříc. Měli jsme plno termínů, které jsme kvůli naší situaci nedokázali obsadit. V nemocnici je to ale perfektně zorganizované,“ pochválil nemocnici Novák.

Další domovy na okrese si prošly vlnami nákazy už v loňském roce. Situace v nich je tedy o něco příznivější. Domov u Anežky, který má střediska v Luštěnicích a Benátkách nad Jizerou, aktuálně nemá ve svých řadách nikoho nakaženého. „Promořenost jsme tu měli asi 50 procent. Máme očkovaná obě střediska – klienty i zaměstnance. Doufám, že to takhle chvíli vydrží,“ potvrdil ředitel Aleš Vychodil.

Podobné je to v Domově seniorů Mladá Boleslav. „Jsme v ochranných měsících nebo už dokonce proočkování, nemáme tedy žádné zásadní výpadky v zaměstnancích,“ sdělila ředitelka Světlana Kubíková. I ona ve věci očkování vyzdvihla Klaudiánovu nemocnici. Všechno prý běží dobře a přesně podle seznamů, které domov do nemocnice zaslal.