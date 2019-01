Mladá Boleslav - Od loňského srpna platí nový zákon o obětech trestných činů. Měl by jim více pomáhat, uzákoněny byly i některé nové pojmy, a oběti trestných činů mají především větší práva, než tomu bývalo dřív.

Oběti domácího násilí mohou vyhledat pomoc i Mladé Boleslavi. | Foto: Ilustrační foto: Deník

O tom, jak zákon funguje v praxi na Mladoboleslavsku, jsme si povídali s Janou Horákovou, vedoucí zdejší pobočky Probační a mediační služby, která s oběťmi přichází dennodenně do styku, neboť kromě práce probačního úředníka vede poradnu, která je určená právě jim.

Důležitou novinkou je podle ní takzvané prohlášení oběti o dopadu trestního činu na její život. „Takový člověk může ústně nebo písemně podat během celého procesu svědectví o tom, jak trestný čin ovlivnil jeho život. Všechno totiž není jen o penězích a některé věci nelze vyčíslit, jde často o újmu psychickou," vysvětluje Jana Horáková.

Člověk může třeba při krádeži přijít kromě dokladů i o fotografie nebo předměty, které sice nemají velkou cenu, ale jsou nenahraditelné.

To samé pak platí o pozůstalých po obětech, ti často využijí možnosti sdělit soudu, jak smrt blízkého člověka ovlivnila jejich život, a orgány činné v trestním řízení jsou povinny k takovému vyjádření přihlédnout.

Zákon navíc stojí na premise, že každý, kdo má pocit, že je obětí trestného činu, tou obětí skutečně je a musí se s ní tak zacházet.

V Boleslavi je oproti jiným místům i další problém.„Jelikož zde není občanská poradna, využívají lidé poradnu pro oběti často také k řešení svých osobních problémů," vysvětluje.

Poradna pro oběti primárně slouží lidem, kterým pachatelé způsobili nějakou újmu, ať už majetkovou či psychickou. Neslouží pro radu, co dělat v sousedských sporech, jak zastavit exekuci nebo zda jsou úřady ve svých rozhodnutích v právu a jestli je možné se odvolat.

Podle ní si ale s každým člověkem tak jako tak pohovoří a případně ho nasměrují dál. Obrací se tak na ně i lidé, kteří svůj případ ani nenahlásili policii. Za všechny uvádí domácí násilí, což je velmi citlivé téma.

„Většina lidí si pod tím představí týrání ženy mužem, ovšem nezřídka to bývá naopak. A bohužel časté je v poslední době i násilí mezigenerační, jehož obětí bývají senioři," líčí.

Hodně časté je to v případech, kdy jsou oběti zdravotně postižené, a nejde jen o notoricky známé braní důchodů, množí se i případy fyzického týrání a napadání.

Jako další příklad klientů poradny uvádí oběti rodiče, kdy jejich děti, závislé na drogách, je doslova terorizují. „Nedávno se na nás obrátila jedna paní s tím, co má dělat, že už jí několik let ubližuje vlastní syn, závislý na drogách. Kolegyně za ní jela domů, i to totiž nabízíme v případě, že to oběť z nějakého důvodu potřebuje, a paní se na základě rozebrání situace odhodlala po letech to týrání zastavit. Konečně řekla ne, přestala mu peníze dávat a pouštět ho domů. Doufám, že bude opravdu silná i dál, protože to je opravdu extrémně náročná situace, a že to bude mít šťastný konec."

Na poradnu pro oběti trestných činů se v Boleslavi obrátilo za první rok fungování zákona několik desítek lidí, stále jich ale přibývá.

Nejčastěji sem chodí lidé, kteří se stali obětí majetkového trestného činu (krádeže a podvody nejrůznějšího druhu), již zmíněného domácího násilí, ale hodně je i obětí sexuální trestné činnosti zejména pohlavního zneužívání.

Velkou skupinu tvoří ženy, které nedostávají od partnerů výživné na děti. „To je lehce zoufalá situace, dluhy často narůstají do desetitisícových částek. Ale i jim se snažíme pomoci,"tvrdí. Poradna pro oběti trestných činů je samozřejmě bezplatná.

