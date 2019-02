Dočkají se Kosmonosy a Boleslav Rákosníčkova hřiště?

Kosmonosy/Mladá Boleslav – Poslední deset Rákosníčkových hřišť čeká na to, až si je obyvatele měst vysoutěží. Ve středních Čechách je to 19 měst, která o hřiště zabojují. Na Mladoboleslavsku se utkají Kosmonosy a Mladá Boleslav. Místní i přespolní mohou veřejně hlasovat od 1. do poslední února 2019.

Hřiště staví společnost Lidl. Lidé mohou potom otevřeně hlasovat na internetu. Hlasování bude probíhat na webových stránkách projektu www.lidl-rakosnickova-hriste.cz a na Facebooku Lidl Česká republika www.facebook.com/lidlcesko. V Mladé Boleslavi město prý upozorní místní na to, že mohou hlasovat. V Kosmonosech to už udělali prostřednictvím facebookových stránek. „Na Facebook jsme informaci dali a budeme se účastnit. Jsou lidé, kteří to pojali velmi prestižně a houfně, vzhledem k počtu obyvatel si ale nedělám velké naděje. Lidé se ale zapojují, včetně mé rodiny,“ uvedl kosmonoský starosta Jiří Müller. Hřišť je po republice už devadesát. Posledních 10 završí stovku, další už se potom stavět nebudou, projekt přitom trval dlouhých 8 let. Všechna zatím vyšla na 133 milion korun. Škoda Octavia slaví šedesáté výročí Přečíst článek › Nejvíce lidí se přistěhovalo do Chotětova. Hodně se tu staví, chválí si starosta Přečíst článek ›

Autor: Zuzana Zelenková