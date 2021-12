Vánoční strom v Dobšíně září na kilometry daleko. Je nejvyšší v kraji

Malá obec Dobšín se nachází u Dolního Bousova na Mladoboleslavsku, na samém východním konci Středočeského kraje, na dohled od okresu Jičín, a je takovou vstupní branou do Českého ráje. To, že je malá, a tak trochu zapomenutá, však neznamená, že tam občané nic nedělají. Právě naopak. Do života jim tu teď vstupují opět Vánoce.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Vánoční strom v Dobšíně. | Foto: Jaroslav Černý

Ruch tu neustane ani v předvánočním čase – samozřejmě bude chodit Mikuláš a čerti, ale na co se těší již všichni obyvatelé obce, je jejich vánoční strom. Takový strom nenajdete v celém Středočeském kraji a možná ani v celé republice. Program kolem rozsvěcení stromu v Mladé Boleslavi v neděli platí. Zatím „Samotný živý smrk je vysoký 35 metrů, na jeho ozdobení bylo spotřebováno 250 metrů světelných řetězů z největší plošiny v České republice a je vidět už ve chvíli, když se blížíte k vesnici od Mladé Boleslavi na několik kilometrů – takže je takovým majákem pro obyvatele, aby věděli, kterým směrem k domovu,“ popsal nevšední strom Jaroslav Černý, starosta Dobšína.