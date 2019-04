Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky i na pár místech mimo ni. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Každý rok oslovuje více a více lidí a lidé na Boleslavsku nejsou výjimkou.

Například v Mnichově Hradišti se do tradičního uklízení zapojí místní odbor Klubu českých turistů. „Zapojovali jsme se už v loňském roce, měli jsme asi 26 let lidí, kteří nám přišli. Měli jsme na starosti jednu lokalitu, z těch, které jsou v Hradišti vytipované. Měli jsme úplně neuvěřitelný nález feťáckého doupěte, kde bylo asi 19 injekčních stříkaček,“ uvedla předsedkyně klubu Markéta Tomášová a připomněla, že na takový nález se nesmí sahat. Je třeba zavolat policii, která se o vše již postará. Stejně se postupuje i při nálezech staré munice.





Dobrovolníci se do terénu vydají také v Mladé Boleslavi. Zde se zapojuje firma Compag, která se tu obecně o úklid stará. „Město jako takové se do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, nezapojuje. Ale podporujeme ji právě prostřednictvím Compagu,“ potvrdila mluvčí magistrátu Šárka Charousková.

Dobrovolnická akce sice probíhá na různých místech, má však své jasně dané zákonitosti. Na každém místě, které se rozhodne do akce zapojit, funguje koordinátor. Ten má vše na starosti. Jemu se hlásí dobrovolníci a je to právě on, kdo dá v den úklidu dobrovolníkům například pytle. Rovněž je to koordinátor, který na místě dohlíží na svoz.

Kde se bude uklízet na Boleslavsku

Kněžmost, Krnsko, Skalsko, Vinařice, Petkovy, Brodce, Žďár, Bralec, Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Ctiměřice, Skorkov, Boreč, Sovínky, Klášter Hradiště nad Jizerou, Domousice, Sukorady, Strašnov, Chotětov, Kosořice, Sudoměř, Kropáčova Vrutice, Lhotky, Rokytá, Jabkenice, Dobrovice, Josefův Důl, Židněves, Dlouhá Lhota, Čachovice, Kropáčova Vrutice, Ždár, Březno, Benátky nad Jizerou, Luštěnice, Písková Lhota, Petkovy, Předměřice nad Jizerou, Mečeříž, Boseň, Sezemice, Žerčice, Dolní Slivno, Rabakov