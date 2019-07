Mladá Boleslav si v rámci Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) zažádala o dotaci do projektů v sociální oblasti ve výši 80 milionů korun. Což se nakonec také povedlo. Náměstek primátora Raduana Nwelatiho Jiří Bouška zdůraznil, že město bývá v čerpání Evropských peněz úspěšné. Boleslav však došla k jednomu zásadnímu závěru. Byť to vypadalo, že 80 milionů bude tak akorát a že zmíněná dotace postačí, ukázalo se, že jsou zapotřebí ještě další finance. I na ty se však nakonec podařilo dosáhnout.

„Během vypsání konkrétních výzev se ukázalo, že potřebujeme ještě dalších 14,5 milionu, aby bylo možné realizovat všechny projekty. A díky našemu úsilí se podařilo tyto peníze rovněž získat, budou nám převedeny z aglomerace Zlín, která by alokovanou částku nevyužila,“ uvedl Bouška. Jedná se o jakousi vzájemnou výpomoc mezi městy. Po dohodě je možné případné nevyužité peníze přelít z jednoho města do jiného, které je zrovna potřebuje a umí dobře využít.

Peníze by město po odsouhlasení Ministerstva práce a sociálních věcí mělo rozdělit například do těchto společností: Nezávislý život, Respondeo, R-Mosty nebo Luma. Asi 28 milionů ze zmíněných 94 půjde také do zvýšení počtu asistentů prevence kriminality a na mobilní sociální jednotku.