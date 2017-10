Do škol letos putují dva miliony

Mladá Boleslav - Přes dva miliony korun si ještě v letošním roce mezi sebe rozdělí pět mladoboleslavských škol, které se v letních měsících zapojily do projektu rozvoje technického vzdělávání. Peníze poskytne společnost Škoda Auto, a to na základě dlouhodobě nastavené spolupráce mezi městem a automobilkou.

Ilustrační fotoFoto: archiv Deníku

Podle předsedy Výboru pro spolupráci města a Škody Robina Povšíka by měl být letošní dvoumilionový příspěvek v příštím roce dále navyšován a z celkové sumy téměř 10 milionů korun, které automobilka městu poskytuje, bude do budoucna podpora školství tvořit přibližně třetinu celkového rozpočtu. "Nezaměřujeme se pouze na pomůcky a vybavení, chceme a budeme podporovat i osobní rozvoj pedagogů, a to zejména v oblasti přírodních věd a technického vzdělávání. Výhodou našeho programu je minimální administrativní náročnost," podotkl Robin Povšík.

Zároveň uvedl, že prostřednictvím Výboru byla letos podpořena i 8. základní škola s projektem jazykové podpory dětí cizinců. "Ukázalo se, že na této škole tvoří téměř dvacet procent žáků děti, které přišly s rodiči ze zahraničí nebo se narodily v České republice, ale doma mluví cizím jazykem. To je velká bariéra v jejich vzdělávání a náš projekt by jim měl pomoci v integraci," řekl Povšík. Uvedl také, že podstatou podpory je úhrada nákladů na odpolední doučování cizojazyčně mluvících dětí specializovanou pedagožkou. "Když se projekt osvědčí, můžeme jej rozšířit i na další školy. Osobně budu chtít, aby jej nefinancovala pouze Škoda, ale i personální agentury," dodal předseda Výboru Robin Povšík.