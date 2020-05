ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Muzeum Mladoboleslavsko sídlí na Hradě Mladá Boleslav a organizačně spravuje jak muzeum na hradě, tak například i Muzeum Benátecka, Podbezdězí a Letecké muzeum Metoděje Vlacha. Tam je v současných opatřeních jasno: povinný vstup s rouškou, povinná desinfekce rukou u vstupu, pokladní mají ochranná plexiskla. „Návštěvníci musejí dodržovat dvoumetrové rozestupy. Kromě toho jsme dočasně uzavřeli naše nejinteraktivnější prostory, jako je muzejní herna na hradě a odpočinková místnost,“ uvedla Kateřina Jeníčková, ředitelka muzea.

Otázka, zda se současná opatření nějak projevila na návštěvnosti, ale nemá jasnou odpověď. „Otevřeno je teprve několik dní, zatím se nedá posuzovat. Čekáme, jak to dopadne,“ uvedla ředitelka. Podotkla ale, že nečeká, že by se lidé natolik obávali, že by nechtěli vyrazit ven, když už tu taková možnost je. „Předpokládáme, že lidé po dvou měsících budou navštěvovat vše, co budou moci. Naše muzea jsou připravena a těší se,“ řekla Kateřina Jeníčková.

Hromadné akce jsou zrušené

Co ale muselo muzeum zrušit, jsou hromadné akce, které byly naplánované na tuto dobu i nejbližší období. „Nejspíše počkáme až na další ročník, nebo uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál. Jediné informace, které máme, jsou z médií,“ podotkla ředitelka mladoboleslavského muzea. Problém, který řešily některé školy s personálem – tedy v tom ohledu, že někteří pedagogové byli v rizikové skupině a nemohli se tedy vrátit do práce, ale muzeum podle slov ředitelky řešit nemuselo.

Na prohlídky v omezeném počtu

Na výlety po hradech a zámcích ale ještě budou muset Češi chvilku počkat. Brány takových středočeských památek se budou otevírat až společně s poslední vlnou rozvolňování opatření proti šíření koronaviru. V současné době jsou otevřené pouze jejich venkovní prostory. Přesto se ale na opětovné otevření památky pochopitelně chystají. Je to případ třeba státního zámku Mnichovo Hradiště. „Abychom splnili normy, máme představu, že bude chodit deset lidí na prohlídku, více nemůžeme,“ uvedl kastelán Radovan Chmel. Specifický je třetí okruh, který je bez průvodce, takže se na něj bude moci vydat více lidí. Tam, kde průvodci budou, ale pro ně bude platit povinnost nosit roušku.

Situaci řeší také zámek Veltrusy ze sousedního Mělnicka. Tam pro své návštěvníky od 25. května připravili novou cykloprohlídku. Ta bude omezená na 19 cyklistů, dlouhá bude devět kilometrů a startovat bude u hlavní brány zámeckého parku. „Jsme zatím v procesu příprav a snažíme se uspořádat všechno tak, aby to odpovídalo veškerým hygienickým podmínkám a nařízením. Není to jednoduchá věc, snažíme se vše zvládnout,“ uvedl Pavel Ecler, kastelán státního zámku Veltrusy.