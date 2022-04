Místo se nachází na rohu ulic Lidická a Obránců míru. Symbol Lidické růži zdobil dané místo až do 90. let. Pak za zatím blíže nezjištěných okolností zmizel. „Vodotrysk Lidické růže by neměl být zapomenut, neměl by jen tak zmizet v toku času. Rozhodli jsme proto pro jeho obnovu, a právě autor původního díla, akademický sochař Jaroslav Marek, dokázal díky zachovalému sádrovému odlitku vytvořit téměř totožnou kopii,“ uvedl starosta Ondřej Lochman.

Během loňského roku proběhla také jednání s Památníkem Lidice, který projekt obnovy podpořil a bude se podílet na tvorbě informačního panelu a vzdělávacích materiálů. Také daruje do záhonu k vodotrysku růže z Růžového sadu míru a přátelství v Lidicích.

Výstavba Lidické ulice probíhala v 60. letech. Od té doby místo zdobil vodotrysk s růží, který připomínal vyhlazení obce Lidice nacisty 10. června 1942.