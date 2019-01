Mladá Boleslav - Bezpečnostní situaci v Mladé Boleslavi by v budoucnosti mělo vyřešit více policistů; na zasedání zastupitelstva dokonce padlo, že by mělo být ve městě o deset policistů více.

Zatraktivnit povolání má ale vyšší rizikový příplatek. „Tak se vyrovnají okresům Praha-východ a Praha-západ,“ řekl na zasedání zastupitelstva Robin Povšík, náměstek primátora. Posílit by podle něj měly i početní stavy například dopravní policie. Na to se budeme zaměřovat prioritně, pravděpodobně sem budou povoláni policisté z jiných částí České republiky,“ podotkl.

V Mladé Boleslavi by se tak mohli objevit mladí policisté, kteří vyjdou policejní školu, ale budou potřebovat adekvátní ubytování, podotkl náměstek primátora. Primátor Raduan Nwelati před časem řekl, že by bylo v zájmu Mladé Boleslavi začít stavět nové byty – a Robin Povšík k tématu podotkl, že by byty mohly sloužit prioritně pro ty, kteří pracují ve složkách integrovaného záchranného systému.



Bezpečnost je tak podle vedení Mladé Boleslavi velkou prioritou a je co zlepšovat; ať už fyzickým pokrytím lokalit, kdy budou na různých místech policistů, tak i koncepčnější řešení, jako je třeba kamerový systém. Na to ale bude potřeba získat peníze.