K tomu se ale přidávají také další nepříjemnosti. „Lidé musí nyní vyjet pouze směrem na Prahu, dojet až ke sjezdu v Bezděčíně, zde se otočit a vyjet opět na dálnici ve směru na Liberec,“ uvedl Pavel Šubrt z boleslavského magistrátu.

Jde tedy o věc, která dopravu podstatně zpomalí a ztrpčí řidičům život. Práce jsou v kompetenci Ředitelství silnic a dálnic a mají trvat až do 2. srpna.

Další zádrhel působí fakt, že zároveň probíhají úpravy na silnici I/16, kde bylo původně možné, pokud cestovatel směřoval do Kosmonos, sjet na sjezdu u obchodního centra Olympia a najíždět tam také právě na dálnici směřující do Liberce. Což nyní není možné. Kdo by jel směrem na Liberec z Kosmonos, ten se musí vydat po dálnici před Bakov nad Jizerou.