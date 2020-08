Do konce září můžete posílat přihlášky do ankety Cena města

Ceny města pro významné obyvatele Mladé Boleslavi se blíží, ten, kdo by do soutěže chtěl kohokoli nominovat, má ještě pořád dost času. Přihlášky lze podávat až do 30. září.

Astronom Josef Zahrádka získal Cenu města | Foto: Deník / Michal Bílek