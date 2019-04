Mladá Boleslav - Klaudiánova nemocnice poradí každému, kdo by se bál, že má kýlu. Na akci mohou zájemci dorazit už příští týden. Stejně zaměřená akce se konala už na podzim a měla u pacientů odezvu.

Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Maršíček

Kdyby kdokoli z veřejnosti podezření na kýlu měl, pak stačí přijít do chirurgické ambulance nebo do odborných poraden do pavilonu chirurgie v budově H v prvním patře. K dispozici budou hned dva termíny. Akce se bude konat ve čtvrtek 11. dubna od 15.30 do 18.30 hodin a pak ve čtvrtek 25. dubna od 15.30 do 18.30 hodin.