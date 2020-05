ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Mezi podniky, které už jsou otevřené, patří boleslavská cukrárna Na Kopečku. „Otevřeli jsme i vnitřní prostory a zatím není návštěvnost kdovíjak velká, je však pravda, že dneska nepřeje ani počasí,“ uvedla v pondělí Jana Miartusová z cukrárny Na Kopečku.

Období nouzového stavu pro podnik nebylo příznivé. Na měsíc museli zavřít úplně, poté zavedli alespoň okénko, o které byl poměrně velký zájem. Že by kvůli koronavirové krizi skončili, se však neobávají. „Přece jen je tady plno škodováků, kteří peníze mají a utrácejí je. Otázkou ale zůstává, jestli lidé nezačnou šetřit,“ doplnila Miartusová.

Dalším otevřeným podnikem je boleslavská kavárna La Divinita Coffee. První den bez restrikcí tam byl slabší. Návštěvníci se nemohli posadit ani na místní terásce, protože vydatně pršelo. Ani tam se ale nebojí, že by je nelehké období posledních měsíců existenčně ohrozilo.

Do velmi oblíbené kavárny Café Hruška v Kosmonosech se hosté s koncem omezení vrátili v plné síle. „Daří se dobře, lidé chodí normálně. Situace bude určitě ještě lepší,“ poznamenala Kateřina Koukalová, která byla po delší době včera poprvé v práci.

Otevřou později

Některé podniky si nečekanou pauzu protáhly dobrovolně, jako třeba La Hlína, kavárna s keramickou dílnou, která se nachází v Benátkách nad Jizerou.

„My ještě nemáme otevřeno, provoz zahájíme až 9. června,“ uvedla majitelka kavárny Jana Kilevníková.

Situace v podniku je o to komplikovanější, že manžel majitelky kvůli kavárně opustil dobré místo ajťáka, aby své ženě mohl v podnikání pomáhat. „Důvodem bylo, že zaměstnanci nechtěli pracovat, teď jsme však oba doma a jsme závislí na podpoře od státu. Ale nestěžujeme si,“ doplnila Kilevníková.





Manželé v současné době předělávají bydlení pro rodiče, kteří zatím žijí v jiném městě. A právě kvůli tomu otevřou se zpožděním. Současná situace jim tak paradoxně vlastně trochu nahrála. Jinak by totiž v běžném shonu neměli na nic takového čas a asi ani síly.

„Je to však dlouhé, už se těšíme, až se vše vrátí do normálu,“ dodala majitelka benátecké kavárny, která doufá, že se v následujících dvou týdnech ještě trochu zmírní vládní opatření, aby s manželem nemuseli mít celou otevírací dobu na obličejích roušky, stále dezinfikovat stoly a každou hodinu umývat toalety.

V La Hlíně ale panuje také jedna obava a to, co bude s jejich zaměstnankyní, kterou mají na výpomoc. Žena je totiž už pětasedmdesát let a není jisté, zda se do práce vrátí. „Bojí se, aby se nenakazila, což chápeme,“ vysvětlila Kilevníková.