Číslem 19 na kandidátní listině České pirátské strany je poslanec František Kopřiva z Mladé Boleslavi. „Kanduji, protože ve Sněmovně jsem ve výboru pro evropské záležitosti,“ řekl.

Za STAN a TOP 09 pak s číslem 11 kandiduje kosmonoský právník Vojtěch Vais. Chce prý apelovat hlavně na mladé lidi. „Chci ukázat, že o politiku se má a může zajímat i obyčejný a normální kluk,“ popsal Vais, který by chtěl přivést k politice co nejvíce mladých lidí. Česká republika by podle něj měla v Evropské unii vystupovat mnohem aktivněji. Jeho názor je ten, že mladá generace, která se již tolik nebojí abstraktního strašení Bruselem, může přispět a má na to. „Pro úspěch kandidátky je důležitá práce všech kandidátů, z nichž každý svými hlasy může přispět k úspěchu celku. To je pro mě nejdůležitější,“ dodal.

Dalším zástupcem okresu je vedoucí lékař nestátního zdravotního ústavu Jiří Somberg (58). Figuruje na čtvrtém místě kandidátky Rozumných a Národní demokracie. „Ke kandidatuře jsem se rozhodl, protože bych chtěl změnu. Kdyby všechno fungovalo, jak má, tak budu dělat medicínu a nenapadne mě pouštět se do něčeho jiného,“ podotkl.

Posledním aspirantem z Boleslavska je Jiří Kočí. Kandiduje s číslem 18 za Sdružení pro republiku – Republikánskou stranu Československa Miroslava Sládka.