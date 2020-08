Do Českého ráje míří davy lidí, většinou ale jen na krátké výlety

Většina lidí o letošních prázdninách místo cestování do zahraničí poznává krásy naší vlasti. Potvrzují to také zkušenosti z Mladoboleslavska, kam míří výrazně více turistů než v předešlých letech. Nejčastěji do regionu vyrážejí na jednodenní výlety bez noclehu. Zřejmě i proto se nezvedla návštěvnost v místních kempech.

Hrad Valečov nad obcí Boseň - ilustrační foto. | Foto: Deník

Mezi časté cíle patří například hrad Valečov. Nárůst počtu turistů potvrdil Miroslav Šorejs, místostarosta Bosně, pod níž Valečov spadá. Stačí se rozhlédnout, na parkovišti pod hradem stojí více automobilů a turisté po sobě zanechávají také větší množství odpadků. S rostoucím zájmem návštěvníků Boseň začíná se zaváděním novinek. Pod hradem v současné době buduje nové toalety, modernizací projde tamní parkovací systém, přibude závora, aby bylo vybírání poplatku efektivnější. Problémy s parkováním Obec stále řeší i další možnosti parkování na Mužském. „V této lokalitě, která je v našem katastru, nemáme žádné parkoviště,“ připomněl Šorejs. Jediné parkování, které se nachází v blízkosti oblíbené přírodní památky Mužský, je u restaurace Krásná vyhlídka. Jde však o soukromé území. „Snažíme se v této lokalitě získat pozemek, který patří místnímu obyvateli. Podle územního plánu jde o jediné místo, kde by mohlo vzniknout parkoviště,“ vysvětlil místostarosta. V krajských volbách bude bojovat o přízeň voličů řada starostů Přečíst článek › Více návštěvníků míří rovněž do Mnichova Hradiště. „Jsme okraj Českého ráje, takže nejsme extrémně turisticky exponováni. Turistů nám ale určitě přibylo, více je cyklistů nebo návštěvníků zámku, kteří přijíždějí auty,“ uvedl místostarosta Mnichova Hradiště Jan Mareš. Ubytování ve městě však výletníci nevyhledávají, jezdí většinou pouze na jeden den. Zvýšený zájem potvrdili také na mnichovohradišťském zámku. „Přichází více turistů než v červenci minulého roku, kdy jsme měli návštěvnost 4200 lidí, letos jich bylo o pět set více,“ řekl kastelán Radovan Chmel. S pobytovými dovolenými je to tentokrát slabší. „Posledních čtrnáct dní má Škodovka dovolenou, chatky jsou obsazené, ale jinak nic moc. Na srpen máme obsazeno hlavně o víkendech, v týdnu je prázdno,“ uvedla Jana Lechnerová z Osady Lemberk. Už teď je jasné, že v oblasti ubytovacích služeb je letošní sezona v porovnání s předchozími horší. Podle Lemberkové za poslední léta navíc úplně vymizeli takzvaní čundráci nebo velké skupiny lidí, které přijížděly na kolech. „Na Kosti je plno, ale v lese není nikdo. Za čtrnáct let co jsem tady, mi připadá, že lidé strašně zlenivěli,“ poznamenala provozovatelka kempu. V Branžeži je situace nadějnější. „Myslím, že je návštěvnost podobná jako loni. Záleží na počasí, pokud vyjde hezký víkend, tak lidé přijedou,“ uvedla Markéta Forejtová z kempu Duo. Podomní prodejci se objevili v Mnichově Hradišti. Hrozí jim tučné pokuty Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu