Šarlatán si tenkrát vyžádal dočasné dopravní omezení ve Viničné ulici, kde filmaři zabrali několik parkovacích míst. Po věznici se pohybovali týden, a to od 1. do 8. dubna 2019.

Film Šarlatán byl ale jedním z mnoha. Filmařům věznice posloužila například i při natáčení Lidic, filmu Kajínek či Kvaska. Hrála však také v kultovním snímku Adéla ještě nevečeřela. Šlo o scénu, kdy světový detektiv Nick Carter sestřelí balón s prchajícím lumpem Zahradníkem přímo na dvorek věznice, v němž do kruhu chodí odsouzenci.

Věznice v Mladé Boleslavi je jednou z budov bývalého nápravného zařízení. Přiléhá k objektu Okresního soudu Mladá Boleslav. Celý komplex byl vystavěn v roce 1928. Mezi lety 1948 a 1949 zde bylo sídlo velitelství mladoboleslavského oddílu Státní bezpečnosti.

V první polovině 50. let sem zavírali odsouzené duchovní. Věznice měla kapacitu 240 odsouzených a svému účelu přestala sloužit v roce 1955. Po zrušení budovu čtyřicet let využíval Státní ústřední archiv. V roce 1995 jej však opustil. Vězeňská služba tenkrát zvažovala rekonstrukci. Kvůli údajně havarijnímu stavu budovu však prodává ve veřejné soutěži za minimální cenu 20 milionů korun do soukromých rukou.

V těch je ostatně dodnes. V minulosti za bránu věznice mohla nahlédnout veřejnost, když zde město uspořádalo několik komentovaných prohlídek. Slouží tak už výhradně jen filmařům.

