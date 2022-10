Upozornila na to Záchranná služba Asociace samaritánů ČR Praha-západ, která na facebooku informovala o jednom z ne zrovna běžných repatriačních transportů s následným předáním do cílové péče: letounem Piper PA-42 Cheyenne III společnosti TrustAir a pak z letiště sanitním vozem samaritánů na emergency do nemocnice.