Mladá Boleslav - Velkolepá hasičská akce míří do města automobilů, uskuteční se tu Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných hasičů

Hasiči se utkali v krajské soutěži | Foto: Deník / Ladislav Mareš

Sedm stovek soutěžících, až tři tisíce diváků, a především adrenalinová podívaná.



To všechno nabídne už příští týden Mistrovství České republiky v požárním sportu, které se uskuteční na mladoboleslavském městském stadionu. Konat se tu bude od pátku 23. do neděle 25. srpna.



„K vidění tu budou čtyři disciplíny, v pátek odpoledne se bude začínat výstupem na věž, následovat bude 100 metrů překážek, štafeta, a soutěž v neděli vyvrcholí takzvanou královskou disciplínou, což je požární útok," uvedl Miloš Hladík, náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.



Na mladoboleslavském městském stadionu se tak už od pondělí začne připravovat zázemí pro akci, vyroste zde zmiňovaná dvanáctimetrová věž, ale připravit je nutné třeba i místa pro parkování.



„Očekáváme patnáct týmů profesionálních hasičů a 34 dobrovolných, z toho navíc polovina budou ženy," přibližuje složení účastníků Jan Lejsek, ředitel mladoboleslavských hasičů.



Od této akce si slibují především lepší povědomí lidí o náročnosti práce hasičů. Zájemci se na stadion budou moci přijít podívat kdykoliv během mistrovství, a to zdarma.