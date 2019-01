Mladá Boleslav - Dvouměsíční prázdniny se pomalu chýlí ke konci a poslední skupinky dětí si ještě užívají letní pohodu na táborech Domu dětí a mládeže

Hana Suková, ředitelka DDM | Foto: Archiv DDM

Jak se letošní sezóna táborů vydařila a na co se mohou děti těšit v novém školním roce, to nám v rozhovoru prozradila ředitelka Domu dětí a mládeže Na Výstavišti Hana Suková – Pelantová.

Kolik táborů jste v uplynulých osmi týdnech pořádali a jak jste spokojena s jejich průběhem?

Během letních prázdnin jsme letos uspořádali celkem 18 táborů nejrůznějšího zaměření. Část z nich se uskutečnila na naší turistické základně v Bezdědicích, milovníci horského prostředí se vydali do krkonošských Vítkovic, vodáci sjížděli řeku Jizeru a dva táborové turnusy proběhly v malebném prostředí Křivoklátska na táborové základně ve Lhotce Ostrovci. V nabídce nechyběly ani oblíbené týdenní příměstské tábory, které probíhají na loděnici v Bakově nad Jizerou.

Byl letos o letní tábory zájem?

Obsazenost všech táborů byla takřka stoprocentní, k dnešnímu dni evidujeme již více než pět set přihlášek. Na poslední tábory děti vyjedou ještě příští týden na turistickou základnu do Bezdědic a na bakovskou loděnici. O námi nabízené letní tábory byl letos od jejich vypsání opravdu velký zájem, a to samozřejmě potěší. A teď, kdy už jich většina skončila, mám zase radost, že se nám daří zajistit dětem bezpečné prostředí a nemusíme řešit žádná vážná zranění nebo jiné zdravotní komplikace. V letošním roce nám velmi přálo počasí, a tak myslím, že vedoucí ani nemuseli při realizaci programů používat „mokré varianty" a mohli připravené aktivity splnit do puntíku.

Prázdniny se chýlí ke konci a zanedlouho začne nový školní rok. Jaká bude nabídka kroužků?

Na pěti pracovištích Domu dětí a mládeže nabízíme v novém školním roce osmdesát zájmových útvarů. Vedle těch tradičních, reprezentovaných celou řadou výtvarných kroužků, tanečními a divadelními kroužky nebo oblíbenými chovatelskými kroužky, budou moci rodiče vybírat i z řady novinek. Ve Vile DDM otevíráme pro děvčata například kroužek Šperkománie, zaměřený na výrobu originálních šperků z různých materiálů, v Pavilonu budou moci do dvou nových kroužků docházet zájemci o herectví či moderování a Klub dětí a mládeže v Benátkách nad Jizerou rozšířil svou nabídku o kroužek Malý chovatel, který bude zaměřený na chov malých savců a terarijních zvířat. Podrobný přehled všech zájmových útvarů je již nyní k dispozici na našich webových stránkách.

Došlo proti předcházejícímu období ke změně ceny kroužků?

Cena kroužků se nezměnila a je stanovena podle jejich náročnosti na materiál, vybavení a jejich délku. Pohybuje se v rozpětí od 1100 do 2000 Kč za rok. Platbu přijímáme pouze bezhotovostně převodem na účet nebo úhradou složenkou. Cenu kroužku lze rozdělit do dvou pololetních splátek. Všichni členové zájmových útvarů DDM dostávají příspěvek na dopravu od Sdružení rodičů a přátel DDM na námi pořádané a organizované akce.

Jak budou moci rodiče dítě do kroužku přihlásit?

V neděli prvního září bude na našich webových stránkách spuštěn aktualizovaný online rezervační a objednávkový systém, díky kterému lze vyřídit veškerou administrativu spojenou s vyplněním přihlášky v pohodlí svého domova. Ti rodiče, jejichž děti v minulém školním roce již nějaký kroužek navštěvovali a mají tedy už v systému založen svůj účet, se do něj přihlásí svým jménem a heslem, noví uživatelé se musí nejdříve zaregistrovat.

Kdy kroužky zahájí svou pravidelnou činnost a co zajímavého ještě na začátek nového školního roku chystáte?

Pravidelná činnost všech kroužků začíná v týdnu od 16. do 22. září 2013. Během měsíce září proběhne na našich pracovištích celá řada akcí určených nejenom dětem z kroužků, ale i široké veřejnosti. Už v pátek 6. září se v Klubu dětí a mládeže v Mnichově Hradišti uskuteční Den otevřených dveří s bohatým doprovodným programem, v úterý 24. září proběhne ve Vile v Husově ulici oblastní kolo soutěže v deskových hrách a všechny milovníky animovaných filmů bych ráda pozvala na Letní kino pod dekou, které bude promítat v pátek 27. září v areálu Pavilonu za obchodním střediskem Máj. Ti, kteří to mají blíž do Benátek nad Jizerou, mohou v sobotu 28. září přijít na místní loděnici a zúčastnit se Dobývání vesmíru. Kompletní program Domu dětí a mládeže najdou zájemci na našich webových stránkách, kde si mohou objednat i pravidelné zasílání informačního zpravodaje.

V průběhu prázdnin bylo z důvodu plánované rekonstrukce uzavřeno Ekocentrum Zahrada. Jak bude rekonstrukce probíhat a jak tato skutečnost ovlivní nabídku kroužků a programů?

Máte pravdu. Celý areál Ekocentra Zahrada včetně vstupní kavárny a mini ZOO je již od 1. srpna 2013 pro návštěvníky uzavřen. Zůstává zachována pouze možnost předání zraněného či handicapovaného živočicha, a to pouze po předchozí telefonické domluvě. Firma Limistav s.r.o. už zahájila stavební práce, které by měly být hotové do konce dubna 2014. Takže jde o to, abychom dokázali zajistit pedagogickou činnost v nadcházejícím školním roce v náhradních prostorách při co nejmenším omezení nabídky. Další školní rok, by už měl začít v nově vybudovaných učebnách s odpovídajícím sociálním zázemím. Většina kroužků i výukových programů proto bude letos probíhat v Pavilonu Domu dětí a mládeže. Platí to i pro chovatelské kroužky, které budou moci začít využívat k činnosti skleníky se zvířaty na Zahradě snad již v průběhu tohoto školního roku. Stavební firma se bude snažit nejprve zrekonstruovat zázemí určené pro provozní pracovníky a pro činnost kroužků. Jakmile bude zajištěn bezpečný provoz v prostorách určených pro děti, bude možné, aby se děti z chovatelských kroužků opět začaly starat o drobná zvířata.

Ptají se nás rodiče dětí. Dotkne se nějaké omezení i programů na Štěpánce?

Výukové programy, které probíhají na Štěpánce nebo jinde v přírodě samozřejmě nebudou nijak ohrožené. Veškeré informace k pedagogické činnosti ekocentra i přihlašování na programy bude možné získat a provádět v Informačním centru pro mládež v Pavilonu. Tady bude otevřeno od pondělí do čtvrtka od 8 do 18 hod, v pátek pak od 8 do 15 hod. Provoz v Informačním centru začíná již o prázdninách v týdnu od 26.8. To je však ještě prázdninová otevírací doba od 9 do 16 hod. Přijít může kdokoli a kromě informací si tu může dát i malé občerstvení včetně teplých oplatek. Bude zde k dispozici celý sortiment, na který byli zvyklí návštěvníci kavárny u Zahrady.

Nabídka zájmových kroužků

VILA – KERAMICKÉ STUDIO

Člobrdo – oblíbené stolní, deskové i drobné pohybové hry na míru připravené pro nejmenší

Keramika – předškoláci a 1. tř. ZŠ – základy modelování z keramické hlíny, práce s engobou

Tvořílek – různorodé výtvarné techniky pro předškolní děti

Dovedné ruce – tvoření pomocí nejrůznějších technik

Šachy – začátečníci i pokročilí

Activity – oblíbené deskové, stolní i jiné moderní hry

Keramika – začátečníci – modelování z keramické hlíny a glazování

Šperkománie – výroba originálních šperků z různých materiálů

Kytara – začátečníci i pokročilí – základy hry na kytaru

Keramika – pokročilí – modelování z keramické hlíny, točení na kruhu a glazování

Skleněná fantazie – kroužek různých „skleněných technik"

Keramika – mládež a dospělí – modelování z keramické hlíny, točení na kruhu a glazování



EKOCENTRUM ZAHRADA

Cvrčci – poznávání zvířat v MiniZOO a péče o ně

Čmeldové – poznávání a pozorování přírody

Chovatelský – péče o zvířata v MiniZOO

Teraristický – chov a péče o terarijní zvířata

Brontíci – zkoumání a poznávání přírodních zákonitostí

Lesní svišti – poznávání přírody, táboření, dobrodružné výpravy

Veverčata – poznávání a ochrana přírody, přírodní tvoření

Survive! – spaní v přírodě, rozdělávání ohně, překonávání překážek…

Kluby:

Šnečkové – dopolední program pro rodiče s nejmenšími dětmi



PAVILON

Taneční aerobic – začátečníci – aerobní a taneční prvky a sestavy

Taneční aerobic – pokročilí – aerobní a taneční prvky, sestavy, vystoupení

Pohybové hry s míčem – rozvoj pohybových dovedností formou cvičení a her

Moderní tanec I., II – základní prvky Street dance, nácvik tanečních sestav

Stolní tenis – začátečníci i pokročilí

Rybáři – začátečníci i pokročilí – nauka o rybách, znalost rybářského řádu, praxe u Jizery…

Plastikoví modeláři – stavba modelů letadel a bojové techniky

Kurz herectví a moderování – zaměření na umění hereckých a moderátorských dovedností

Kroužek herectví – literárně dramatický obor pro chlapce a dívky

Jitřenka – loutkářský divadelní soubor – černé a luminiscenční divadlo

Kašpárek – loutkářský divadelní soubor – černé a luminiscenční divadlo

Delfín – vodácko-turistický oddíl – vodní a pěší turistika, rozvoj vodáckých znalostí

Televizní studio – práce s videokamerou, střihovým programem a tvorba dokumentů