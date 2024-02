/FOTO, VIDEO, PROGRAM/ Městské divadlo Mladá Boleslav nabízí i tento týden zajímavý program. Diváci se mohou těšit na mysteriózní komedii o jednom zvláštním hotelu i na pohádku o tom, jak se chytrý Honza málem stal králem.

Z premiéry inscenace Jméno v Mladé Boleslavi v pátek 27. května 2022. | Foto: Deník/Michal Bílek

Úterý 6. 2. od 19.00

Každý má svou pravdu

Komedie

Uvádí Dejvické divadlo Praha

Vyprodáno



Středa 7. 2. od 19.00

Hotel mezi dvěma světy

mysteriózní komedie

Vítejte v luxusním hotelu, kde je vše dokonalé. Až na to, že si na důvod, proč jste na této dovolené či služební cestě, nemůžete nějak vzpomenout. Ani vy, ani jiní hosté. A místní tajemný doktor S… vám záhadu nikterak neobjasní, spíše naopak…

Účinkují: Petr Prokeš, Roman Teprt, Magdalena Jirounková, Karolina Frydecká, Lucie Matoušková…

Zdroj: Youtube

Návštěvy u pana Greena

představení na malé scéně

Vyprodáno

Čtvrtek 8. 2. od 18.00

Honza málem králem

pohádka pro děti

Když Honza vyrazil do světa na zkušenou, čekala ho dlouhá cesta, na které předvedl nejeden husarský kousek. Nakonec se dokonce málem stal králem. Přes všechny svoje klukoviny nakonec ale nepřišel o to nejcennější, co na své cestě našel: o vroucí lásku sedlákovic děvečky Mařenky.

Uvádí Divadlo Natálie Venturové Praha



Pátek 9. 2. od 19:00

Jméno

Komedie

Francouzská komedie o tom, že slovo není vrabec a že to, co jednou vypustíte z pusy, může obrátit váš vesmír vzhůru nohama. A to i když se jedná o nevinný žert, kdy si jen chcete z rodinných příslušníků a přátel vystřelit ohledně jména vašeho očekávaného potomka. …

Účinkují: Milan Ligač, Magdalena Jirounková, Veronika Bajerová, Petr Mikeska, Radim Madeja…

Zdroj: Youtube

Sobota 10. 2. od 17.00

Kocour Modroočko

pohádka pro děti

Kocourek Modroočko je malé kotě, které se teprve učí pořádnému kočičímu životu. Jeho průvodcem je učený Bělovous Zrzunda a krásná kočka Zelenoočka. Postupně zjišťuje, jak dovede být ten „opravdový“ kočičí život zajímavý, někdy trochu krutý, ale především krásný. Na svém prvním výletě potkává různá zvířátka- křečka, krtka, králíka, psa, myši a různé kočičí kamarády.

Uvádí divadlo Krapet Praha.

Zdroj: Městské divadlo Mladá Boleslav