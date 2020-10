„Vládne u nás mrzutá nálada, nevíme už dne a ani hodiny, jsme otrávení, ale tvůrčí práce pokračuje,“ uvedla produkční mladoboleslavského divadla Denisa Kábrtová.

Divadelníci zatím dál pracují, zkoušet totiž mohou, a tak jedou podle plánu. S premiérou hry 1000 tváří Adiny je to ale horší, protože prozatím není jasné, na kdy bude přesunutá, ani to, zda bude veřejná. V divadle se však ze všech sil snaží dotáhnout veškeré rozdělané inscenace, ať je to Adina nebo Pes Baskervillský, jehož premiéra byla v plánu 11. prosince.

„Budeme rádi, když si lidé vstupenky ponechají a nebudou je vracet, obchodní oddělení přesouvá všechna představení,“ žádala o shovívavost v těžké době Kábrtová. Divadlo se tedy vynasnaží tituly v co největší míře přesouvat. Na náhradní termíny budou diváci včas upozorněni. Nejčerstvější informace pak visí na webu (www.mdmb.cz) nebo Facebooku divadla.

Poslední pracovní víkend má za sebou i boleslavské kino, které se nachází v obchodním centru Bondy. Uzavření přišlo v době, kdy se v kině plnily rezervace na film Karel, který mohl být hitem podzimu.

„Škoda předprodeje na Karla. Další, co šlapalo, byly Bábovky i česká pohádka Princezna zakletá v čase,“ popsala vedoucí kina Radka Kindlová, která se obává, že uzavření kina bude na delší dobu než je avizovaných čtrnáct dní. „Všechny online vstupenky budeme vracet na pokladně kina nebo online. Poukázky jsou prodloužené a budeme reagovat podle toho, jak dlouho tato situace potrvá,“ vysvětlila Kindlová.

Uzavření biografu přišlo ve chvíli, kdy se pomalu ale jistě zvedala návštěvnost. Část lidí se podle Kindlové ale stále bála přijít a další část nechodila, protože raději navštěvují americké filmy. Jejich premiéry jsou však většinou odloženy až na jaro příštího roku. Zavřené je samozřejmě také kino v Mnichově Hradišti.

Další, kdo ruší akce, je například boleslavský Dům kultury nebo Plechárna, pro níž je letošní sezóna úplně první a už takto problematická. Dům kultury pak vydal podrobný seznam zrušených a přesunutých akcí.

Pozadu nezůstává ani Klub Přátel umění z Benátek nad Jizerou, který musel zrušit kupříkladu koncert Martina Kasíka.

Zrušené akce v Domě kultury:



10. října – Bazárek pro maminky a děti - DK MB – zrušeno

11. října – Lollipopz - DK MB – přesunuto na 7. listopadu

15. října – Kouzlo sopránu – T. Mátlová – Sbor – náhradní termín v jednání

15. října – Vernisáž výstavy Jana Mlčocha – Galerie pod Věží – náhradní termín 12. listopadu

19. října – Kino senior – Aristokratka –DK MB - zrušeno

23. října – Citron – DK MB - přesunuto na 24. dubna 2021

24. října – Žena za pultem – DK MB – zatím bude



3. listopadu – Jelen – koncert v rámci FF – DK MB - zrušen bez náhradního termínu

3. listopadu – Vernisáž výstavy K. Burešové; Z. Jeřábkové – Sbor – náhradní termín 10. listopadu

6. listopadu - Erotický ples – DK MB - náhradní termín 5. prosince



Zrušené všechny divadelní pohádky pro MŠ a nedělní pohádky pro rodiče a děti v Domě kultury (zrušeno říjen 2020 – únor 2021)