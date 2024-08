Dětský klub vyrostl během několika týdnů v zadní části budovy bývalého kina Forum v Mladé Boleslavi. Cílem je poskytnout rodičům, kteří pracují na směnný provoz, možnost pohlídat děti. „Dětský klub bude mít maximální kapacitu 15 dětí a je určen pro věkovou kategorii od 2 do 6 let,“ informují na webu města. O individuální péči o děti se postarají provozovatelky, které nasbíraly zkušenosti během svého působení v Mateřské škole Little Elephant.

Klub bude otevřen každý všední den kromě státních svátků, a to v čase od 5:30 do 7 hodin a od 12 hodin do 15:30. Za prvních 90 minut rodiče zaplatí 30 korun, poté za každých dalších 30 minut 50 korun. Členové Odborů KOVO MB mají na prvních 90 minut slevu, zaplatí pouhých 20 korun, další hlídání je zpoplatněno stejně jako u rodičů, kteří nejsou členy.

Služba zatím nemá finální podobu. „Je to další užitečný projekt, který do Mladé Boleslavi přinášíme. Věřím, že mnozí rodiče v Mladé Boleslavi tuto službu využijí. Do 19. března příštího roku půjde o zkušební provoz, který následně vyhodnotíme a podle výsledků parametry služby případně upravíme,“ upřesnil primátor Jiří Bouška.

Během několika týdnů nevzhledné prostory prošly rekonstrukcí, kterou uhradila Škoda Auto. Na úpravě interiéru se podílel provozovatel centra spolu s městem Mladá Boleslav. Nyní jsou prostory připraveny k zahájení provozu. Rodiče si od 12. srpna mohou rezervovat hlídání na facebookových stránkách Dětské centrum Forum. Zkušební provoz centra začne ve čtvrtém srpnovém týdnu, 20. srpna dojde ke slavnostnímu otevření.