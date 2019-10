Dětský domov hledá babičky a dědečky

Dětské centrum Klaudiánovy nemocnice navštěvují dobrovolníci již deset let. Jedná se o dětský domov pro děti od narození do čtyř let, který spadá pod Klaudiánovu nemocnici.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Nyní nemocnice spolu s městem Mladá Boleslav a komunitním centrem Klementinka poskytuje seniorům příležitost k tomu, aby si vyzkoušeli roli prarodičů. Shání proto aktivní seniory, kteří chtějí smysluplně trávit svůj volný čas a pomoci dětem z dětských domovů. „Rádi bychom dětem z neúplných rodin, které jsou umístěny v dětském centru, nahradili kontakt s vlastními prarodiči. Chtěli bychom, aby tyto babičky nebo dědečkové za dětmi docházeli a strávili s nimi čas hraním – stavěním stavebnic, kreslením, čtením pohádek… Aby každé dítě 'svoji babičku nebo dědečka' mělo ten čas jen pro sebe," vysvětluje primářka dětského centra Helena Tomanová. Tímto projektem ale spolupráce dětského centra a Klementinkou nekončí. Už nyní se připravují na další společné akce. Kristýna Žáková

