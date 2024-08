Dětské centrum Forum v Mladé Boleslavi | Video: Nikola Herpaiová

Radost z nového prostoru projevila i členka představenstva Škoda Auto Maren Gräf, která se snaží pokračovat v politice, jež bude přátelská k rodinám v automobilce. „Je to investice do budoucna, do dětí tohoto města. Myslím, že se nám tu podařilo vytvořit nádherný společný projekt,“ poděkovala přítomným.

Provoz byl zahájen v pondělí 19. srpna, zájem o službu je veliký. „Každý den máme několik telefonátů, k umístění dítěte zatím nedošlo, což může být způsobeno tím, že jsou prázdniny a rodiče mají zařízené hlídání jinde. Hlavní nápor očekáváme od září,“ sdělily provozovatelky.

Centrum je určeno pro děti od 2 do 6 let. Veškeré informace o provozu jsou dostupné na facebookovém nebo instagramovém profilu Dětské centrum Forum, kde mohou rodiče najít i QR kód, který je přesměruje na rezervační systém. K vyzvednutí dítěte je potřeba občanský průkaz. „Vstup je zatím volný, není potřeba dokládat potvrzení od zaměstnavatele,“ informovaly provozovatelky.

Klub bude otevřen každý všední den kromě státních svátků, a to v čase od 5:30 do 7 hodin a od 12 hodin do 15:30. Za prvních 90 minut rodiče zaplatí 30 korun, poté za každých dalších 30 minut 50 korun. Členové Odborů KOVO MB mají na prvních 90 minut slevu, zaplatí pouhých 20 korun, další hlídání je zpoplatněno stejně jako u rodičů, kteří nejsou členy.