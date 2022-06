„Ve všech městských areálech jsme zachovali loňské ceníky a do vstupného nezahrnujeme rostoucí náklady na energie, které samozřejmě zasáhly i naše město a naše městské společnosti,“ řekl první náměstek primátora Jiří Bouška, který si ve čtvrtek přišel vrcholící přípravy prohlédnout. Voda v obou bazénech bude v červnu vyhřívána.

Koupaliště má každoročně vysokou návštěvnost. „Je to jeden z projektů, na který jsem opravdu hrdý. Je to už neuvěřitelných 15 let, kdy začala první etapa jeho rekonstrukce, a těší mě, že sem každý rok přidáme něco nového, nějak koupaliště vylepšíme," uvedl primátor Raduan Nwelati.

Otevřeno bude jako v minulých letech do 19 hodin, v sobotu, v neděli a všechny následující pátky a víkendy bude provozní doba 9 až 19 hodin. Noční koupaní v červnu nebude, začne až s letními prázdninami 1. července.

V červenci bude otevřeno standardně každý den, opět podle aktuálního počasí. Od července také otevře zdejší Dětský klub. Ceník je stejný jako před rokem, což znamená, že celodenní vstupenka pro dospělého stojí při využití MB karty 80 korun.

Návštěvníci se mohou těšit na nové skákací míče a novou dětskou trampolínu, která přibyla k původní velké. Došlo také k obměně lehátek a slunečníků, rekonstrukci dřevěných prvků (pódium, kiosek a pokladna) a obnově navigace v areálu.