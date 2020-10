Děti ze školky i studenti z Horek vyrazili uklízet Jizeru

/FOTOGALERIE/ Neuvěřitelně šikovné děti mají v boleslavské mateřince Vandrovka. Ty vyrazily v pátek 9. října na akci Čistá řeka Jizera 2020. Nejmenší děti školka vede k lásce k přírodě i k tomu, že odpadky nepatří do přírody, ale do koše. A vědí samozřejmě i to, že se mají třídit.

Z akce Čistá řeka Jizera 2020. | Foto: Deník / Zuzana Kodrlová Zelenková