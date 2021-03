S uzavřením mateřských škol a také prvních a druhých tříd základních škol zůstaly nejmenší děti znovu doma. Spousta z nich má ale rodiče mezi zdravotníky, u policie nebo v dalších nepostradatelných profesích, které v této těžké době nesmí vypadnout z pracovního procesu. O děti těchto pracovníků se někdo musí postarat.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

V Mladé Boleslavi je to 5. základní škola a MŠ Čtyřlístek. Ty od 1. března vykonávají nezbytnou péči o děti ve věku do 10 let. „Přeji si, aby se děti mohly co nejdříve vrátit do svých kmenových škol,“ okomentoval náměstek primátora Daniel Marek.