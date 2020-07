Děti mohou navštěvovat dopravní hřiště na osmičce

Děti, které by si chtěly během prázdnin zajezdit na dopravním hřišti, mají jedinečnou příležitost. Zajít si mohou na dětské dopravní hřiště v areálu 8. Základní školy ve Václavkově ulici, kde budou mít dokonce odborný dohled. Ovšem pozor, nutností je vlastní kolo a samozřejmě také do osmnácti let povinná přilba.

Ilustrační foto | Foto: Vít Šimánek