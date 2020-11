Tradiční návštěvy Mikuláše, anděla a čerta 5. prosince jsou letos v ohrožení. Obvykle četné letáčky na veřejných místech, které touto dobou každoročně nabízely kontakt pro objednávku nadílky, jsou letos k vidění jen velmi zřídka. Ani hygiena zatím neví, co a jak v tomto případě bude.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek

„Na to, co bude povoleno na Mikuláše, vám ještě nedokáži odpovědět. Stejně jako veřejnost, i my čekáme na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, jaké dostaneme pokyny. Zatím je to předčasné. Až se dozvíme něco bližšího, veřejnost budeme informovat,“ uvedla mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová.