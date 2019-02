Pokud by se akce odehrávala v tradiční režii, čekala by účastníky klasická procházka i zábava. Nikdo ale nepředpokládal, že se stanou nejen svědky záchrany života dravce.

„Na vysokém topolu před Střehomí jsme objevili dravce, který uvízl za křídlo. Chvíli se snažil mávat křídly a osvobodit se, pak jen odpočíval, a tak pořád dokola," popsala Pavla Bartková, jaký pohled se jim naskytl.

Kdyby na místo s dětmi nepřišla včas, nemuselo to pro dravce dopadnout dobře. Bez pomoci by zemřel. Pavla Bartková ale měla jedinečnou možnost dětem ukázat, jak se v přírodě v takových situacích zachovat. „Nejlepším řešením v tu chvíli bylo zavolat hasiče, kteří mají k dispozici techniku na práci ve výškách. Ani na okamžik nás nenapadlo, že bychom se o záchranu dravce pokusili sami. Bylo by to nebezpečné a bez výsledku," pokračovala dále.

Žebřík s plošinou

Za několik minut na místo přijely profesionální jednotky z Mnichova Hradiště a Mladé Boleslavi a auto se žebříkem a plošinou.

„Bylo vidět, že vědí, co dělají. Všechno šlo rychle. Osvobozeného dravce nakonec snesli na zem, aby ho mohl prohlédnout odborník," upřesnila postup Pavla Bartková.

Ve spolupráci s přivolaným ornitologem Pavlem Kverkem zjistila, že se do větví stromu zamotalo káně. „Zachytilo se rybářským vlascem za letky na křídlech. Druhý konec vlasce se pevně zaklínil na stromě a káně tak uvízlo v pasti. Zkusili jsme ho vypustit, ale neúspěšně. Buď bylo vysílené, nebo jsme měli dojem, že si vykloubilo křídlo," uvedla Pavla Bartková. A tak dravec putoval do dalších rukou. Tentokrát k Tomáši Grindlovi, který ho předal Luboši Vaňkovi ze Záchranné stanice v Huslíku u Poděbrad.

Na výlet do Huslíku

Shodou okolností má kroužek naplánovaný výlet do Huslíku v sobotu 17. prosince, a tak si dravce pojedou zkontrolovat. „Kdyby byl do té doby v pořádku, rádi bychom ho společně vypustili zpět do přírody," dodala.

Zbytek výletu už nepřinesl žádné dramatické situace. Na sádkách si děti prohlédly zajímavé druhy ryb, v Plakánku si postěžovaly na bolest nohou a pak se vší trpělivostí pokračovaly dále. Čekalo je Prokopské údolí a a Libošovice, odkud se zpět svezly vlakem.