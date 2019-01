Mladá Boleslav - Den otevřených dveří přilákal desítky lidí. Do nové školky zamířili rodiče, děti i babičky a dědové

Nová mateřská škola v těsném sousedství základní školy Pastelka se ve čtvrtek slavnostně otevřela veřejnosti.



Kromě všech tří náměstků primátora a dalších oficiálních hostí se na nově vybudovanou školku přišli podívat i ti, kteří ji budou využívat.



Desítky rodičů a prarodičů s dětmi si přišly mateřinku prohlédnout. Navštěvovat ji bude 112 dětí a ve čtyřech barevně rozlišených třídách se při slavnostním otevření všechno jen lesklo.



Tříletá Janička je jedním z dětí, které se do nové školky dostaly. „Jsme moc rádi, že jsme místo ve školce sehnali. Doteď jsme hlídání dcerky řešilidost komplikovaně," řekl René Urodževič, tatínek malé Janičky. Ta zamíří od pondělí do červené třídy. Ve školce budou další tři barevně rozlišené části. Modrá, zelená a žlutá.



Jak před slavnostním přestřižením pásky zmínil náměstek primátora Dan Marek, trvala dostavba o trochu déle, ale vše se do nového školního roku stihlo, a to je asi to nejpodstatnější.