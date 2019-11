Rodiče s dětmi postavili vrbové stavby, sepsali vzkaz s podpisy do lahve pro další generace a zahrabali jej pod strom, k tomu během sobotní brigády na 5. základní škole přibyla ještě celá řada dalších činností.

Brigáda rodičů na 5. ZŠ | Foto: Jana Krumpholcová

„Trochu do toho pršelo, ale bylo to i tak skvělé, v podstatě z celé školy přišlo na 30 dospělých a děti, fajn to bylo,“ uvedla Jana Krumpholcová, která se také účastnila. Sázela se například pawlónie, která má už na jaře kvést, kromě toho budou děti nově využívat dešťovou vodu k práci i na hraní. Vše vymyslel a navrhl Jan Cider.