Na Výstavišti se během celého dne prostřednictvím kulturních vystoupení, ale také ochutnávky typických pokrmů, představilo celkem 10 národností. Vedle stánku Slovenska tu byli například lidé z Ukrajiny, Bulharska, Makedonie, Moldávie, Vietnamu nebo daleké Indie.„Festival se rok od roku rozrůstá. Těší mě i nebývalý zájem veřejnosti. Je to pro mě potvrzení, že komise pro etnika a národnostní menšiny, stejně jako poskytovatelé sociálních služeb, kteří se cizincům věnují, pracují v Mladé Boleslavi velmi dobře," uvedla náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.