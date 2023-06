/TIP NA VÍKEND/ V sobotu 24. června od 13 hodin se uskuteční Den záchranářů, který pořádá město Mladá Boleslav spolu se zdejšími složkami integrovaného záchranného systému. Po celé odpoledne bude na parkovišti u 7. brány Škoda Auto (vedle Bondy Centra) připraven skutečně pestrý program pro všechny věkové kategorie.

Den záchranářů, ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

K vidění budou atraktivní akční ukázky zásahu jednotlivých složek IZS, například zadržení pachatele služebním psem, vyproštění oběti dopravní nehody nebo ukázka lezeckého umění profesionálních hasičů. Hasiči rovněž představí cisternové automobilové stříkačky, zdravotníci zase sanitky včetně mobilní jednotky intenzivní péče nebo vozu na převoz biologických vzorků, policie se pochlubí dálničním policejním superbem i svými motocykly. Pro milovníky vojenské techniky pak bude perličkou speciál Land Rovere Defender 130 Kajman, který je určen k plnění bojových a speciálních úkolů.

Den záchranářů v Mladé Boleslavi:

Pro adrenalinové nadšence zde bude lákavá možnost na vlastní kůži vyzkoušet soutěž TFA, tedy Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije. Jde o čtyřboj, sestavený z roztažení a poté smotání hadic, běhu s kladivem, figurínou nebo jinou zátěží a překonání třímetrové bariéry, vynášení a vytahování zátěže na určitou konstrukci, a závěrečného smrtícího výběhu do deseti, patnácti či dvaceti podlaží. Na své si ale přijdou i nejmenší návštěvníci, ty svým vystoupením potěší Krejčík Honza a jeho show. V průběhu dne vystoupí Luboš Odháněl a kapela W.I.X., celý program pak v 19 hodin završí koncert kapely Like It.

Vstup zdarma, mapu areálu najdete ZDE. Programu bude od 11.00 předcházet projížďka aut IZS Mladou Boleslaví po trase Magistrát – Jičínská – Dukelská – Laurinova – Havlíčkova – 17. listopadu – tř. Václava Klementa – Velké parkoviště Škoda auto u Bondy centra.

PROGRAM DNE ZÁCHRANÁŘŮ V MLADÉ BOLESLAVI

Zdroj: Město Mladá Boleslav12.00 - otevření areálu

13.00 - 13.15 zahájení akce

13.15 - 14.00 Krejčík Honza - dětská show

14.00 - 14.30 I. dynamické ukázky MP a HZS ČR

14.00 - 14.20 MP zadržení pachatele, psovod

14.20 - 14.30 HZS ČR lezci

14.45 - 15.30 Olympic revival

15.30 - 16.15 II. dynamické ukázky PČR, HZS ČR

15.30 - 15.40 PČR zadržení pachatele

15.45 - 16.15 HZS ČR vyproštění dopravní nehoda

16.30 - 17.15 Luboš Odháněl a kapela W.I.X.

17.15 - 18.45 III. dynamické ukázky PČR, MP, HZS ČR

17.15 - 17.25 PČR psovod

17.30 - 17.40 HZS ČR lezci

17.45 - 18.10 MP zadržení pachatele, psovod

18.15 - 18.25 PČR zadržení pachatele

18.25 - 18.45 HZS ČR vyproštění dopravní nehoda

19.00 - 20.00 Kapela Like-it