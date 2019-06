„Tentokrát bylo vyšetřeno v naší nemocnici v rámci této preventivní akce celkem 71 lidí, a to 59 žen a 22 mužů. Melanom zachycený naštěstí nebyl,“ dodává primářka kožního oddělení Marie Štěpánová.

Dva pacienti měli tzv. bazaliom, tedy nemelanomový nádor kůže. Tradičně bylo zjištěno velké množství seboroických (stařeckých) bradavic (celkem 33), dále pigmentové névy (61), fibromy (15), histiocytomy (4) a hemangiomy (19). U jednoho člověka se samozřejmě mohlo objevit několik různých typů útvarů.

Vloni si nechalo vyšetřit svá znaménka v mladoboleslavské nemocnici 83 lidí – více zodpovědné byly ženy. U jednoho pacienta byl skutečně diagnostikován melanom.

Den melanomu má všem připomínat závažnost melanomu a rizika spojená se vznikem tohoto onemocnění. Cílem preventivních programů je informovat o nadměrném opalování a spálení kůže. Lidé by měli mít na paměti, že je nutné používat ochranné krémy: děti do jednoho roku by neměly pobývat na přímém slunci vůbec (i do stínu proniká 50 % UV záření). Do 3 let jsou vhodné opakovací krémy s fyzikálními filtry, které obsahují mikropigmenty a žádné chemické látky. U starších dětí a dospělých je možné používat krémy s chemickými filtry nebo přípravky kombinovat. Také lze zakoupit oblečení s UV ochranou, běžné bavlněné oblečení totiž UV záření propouští.

Melanom je jedním z nejzhoubnějších nádorů vůbec, protože velmi brzo zakládá metastázy. Obě pohlaví jsou postižena přibližně stejně, i když ve střední Evropě je větší výskyt u žen. Případů maligního melanomu navíc mezi bělochy celosvětově stoupá. Nejvíce případů je diagnostikováno ve věkové skupině 60 - 64 let. „Počty rostou meziročně napříč všemi věkovými kategoriemi. Zde v Mladé Boleslavi jsme měli nejmladší osobu s melanomem ve věku 19 let,“ upozorňuje primářka Štěpánová.

AUTOR: Hana Kopalová