Den melanomu má všem připomínat závažnost melanomu a rizika spojená se vznikem tohoto onemocnění. Cílem preventivních programů je informovat o nadměrném opalování a spálení kůže.

„Lidé by měli mít na paměti, že je nutné používat ochranné krémy. Děti do jednoho roku by neměly pobývat na přímém slunci vůbec. I do stínu proniká 50 % UV záření,“ uvedla mluvčí nemocnice Hana Kopalová. Do 3 let jsou vhodné opakovací krémy s fyzikálními filtry, které obsahují mikropigmenty a žádné chemické látky. U starších dětí a dospělých je možné používat krémy s chemickými filtry nebo přípravky kombinovat. Také lze zakoupit oblečení s UV ochranou, běžné bavlněné oblečení totiž UV záření propouští.

OBRAZEM: Muzeem Škoda zněla Kolej Yesterday Michala Prokopa a kapely Framus Five

Melanom je jedním z nejzhoubnějších nádorů vůbec, protože velmi brzo zakládá metastázy. Obě pohlaví jsou postižena přibližně stejně, i když ve střední Evropě je větší výskyt u žen. Nejvíce případů je diagnostikováno ve věkové skupině 60 - 64 let.