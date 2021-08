Letos už byl pětadvacátý – a celkově se stal dokonce 34. z lidí, kteří využili pomoci města při návratu do trvalého bydliště. Ta spočívá nejen v uhrazení nákladů, ale také ve vyřízení všech dokumentů.

Cestovatelské plány dotyčného se přitom zrodily doslova ze dne na den. Spíš z hodiny na hodinu. Bylo to v úterý, kdy společná hlídka strážníka městské policie a asistenta bezpečného města kontrolovala muže přespávajícího v lesíku u parku Radouč. V jejím rámci došlo i na informace o pomoci, již město nabízí lidem, kteří do Mladé Boleslavi přijeli za prací – a poté, co o ni přišli, se z nich stali bezdomovci.

Muž ze Slovenska, jenž o pomoc s návratem projevil zájem, byl přímo „ukázkový případ“. V dubnu přicestoval jako dělník zaměstnávaný agenturou. Pak přišel o zaměstnání i o ubytování – a zůstal na ulici zcela bez prostředků. Když dostal nabídku pomoci, kývl: vrátí se domů. Pak už to byla rutina: městská policie kontaktovala magistrátní odbor bezpečnosti a prevence kriminality, který s mužem ještě v úterý sepsal žádost o pomoc s návratem do místa bydliště – a ve středu dopoledne se dění přesunulo na mladoboleslavské hlavní nádraží. Tam ho pracovník odboru doprovodil k vlaku.