„Nejdříve je potřeba provést redukci usychajících stromů v blízkosti mateřské školy, které představují reálné riziko pro děti při hrách na zahradě,“ uvedl Pavel Šubrt z tiskového oddělení magistrátu. Skácet se však musí i další dřeviny, které jsou suché a nestabilní. Nacházejí se totiž často u frekventovaných cest, rodinných domů a herních prvků a právě na Saharu míří velké množství místních kteří se zde rádi procházejí.

„Návštěvníci lesa by proto měli také v dalších týdnech dávat velký pozor a vyhnout se místům, kde bude aktuálně probíhat těžba a která budou označena páskou,“ upozornil Šubrt.

Pozor také na vytěžené dřevo. To budou dělníci shromažďovat na kraji lesa. Ani tam by lidé neměli vstupovat a zbytečně tak riskovat úraz.

Podle magistrátu i na Sahaře zaúřadovalo sucho, hmyz a parazitní houby. Borový porost v těchto místech by měl dosahovat stáří i sto třicet let. Letos koncem podzimu a příští rok na jaře by pak měla proběhnou náhradní výsadba borovic.