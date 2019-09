Stačilo udělat šmik – a hasiči měli po zásahu. Kdyby však nepomohli, nejspíš by vyhasl mladý život. Ve čtvrtek těsně po poledni vyrazila jednotka z Bělé pod Bezdězem do lesa v lokalitě Vrchbělá na Mladoboleslavsku, kde uvízlo divoké zvíře. Hasiči byli přivoláni na místo, kde se dospívající daněk zasekl mezi stromy.

Daněk se připoutal ke stromu, pomoci museli hasiči | Foto: HZS Středočeského kraje

V tomto případě si příroda sama neporadí; museli pomoci lidé. Ostatně – kdyby nebylo činnosti člověka, problémová situace by vůbec nenastala. Daněk se totiž ke stromu připoutal. Ano, provazem. Pohled na místo události nabídl nejpravděpodobnější vysvětlení: kus poměrně masivního provazu nejspíš někde nabral na paroží – a pak se jím se pak zamotal do stromků. Dopadlo to tak, že se nemohl ani pohnout. Otlučená kůra dokazovala, že dělal vše pro to, aby se vyprostil. Marně.