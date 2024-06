Zastupitelstvo Mladé Boleslavi se rozhodlo jednat proti dalšímu zdražování daně z nemovitých věcí. Schválením nové vyhlášky upravilo místní koeficienty tak, aby fyzické osoby platily stejnou daň i v příštím roce. Tento krok má zabránit dalšímu zvýšení, které by v příštím roce dosáhlo 75 procent.

V souvislosti se schválením konsolidačního balíčku a přijetí příslušných zákonů došlo v letošním roce k razantnímu zvýšení daně z nemovitých věcí pro podnikatelské i fyzické osoby. Zastupitelstvo Mladé Boleslavi bylo proti dalšímu zdražování a rozhodlo se jednat.

Ke schválení nové obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí došlo v pondělí 24. června. Zastupitelstvo Mladé Boleslavi upravilo místní koeficienty tak, aby fyzické osoby platily i v příštím roce daň ve stejné výši jako letos. Pokud by k tomuto kroku nedošlo, v příštím roce by proběhlo další zvýšení, a to o 75 procent.

„S výší daně z nemovitých věcí pro tento rok jsme my jako zastupitelé nemohli nic udělat. Nyní jsme upravili místní koeficienty tak, aby se výše daně v roce 2025 byla stejná nebo mírně nižší než v roce 2024,“ uvedl na webu města primátor Jiří Bouška.

Místní koeficient pro obytné budovy v původní výši 3 snížilo město na 1,7, což kompenzuje nárůst základního koeficientu, který stoupl z hodnoty 2 na 3,5.